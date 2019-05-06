ТОП-8 талантов из Чемпионшипа, которые способны заиграть в АПЛ в следующем сезоне

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ТОП-8 талантов из Чемпионшипа, которые способны заиграть в АПЛ в следующем сезоне

Какие игроки из Чемпионшипа готовы засиять в АПЛ уже в следующем сезоне? Редакция Soccernews, при помощи портала FourFourTwo, рассказывает.

Макс Ааронс ("Норвич")

Что происходит с Англией в сфере правых защитников. Главный тренер национальной сборной Гарет Саутгейт имеет выбор между Кираном Триппье, Кайлом Уокером и Трентом Александром-Арнольдом, когда речь идет о главной команде. В категории U-21 числятся такие уже достаточно известные люди, как Кайл Уокер-Питерс, Аарон Уан-Биссака, Энзли Мейтленд-Найлз или Джонджо Кенни. Если же смотреть еще более ранние возрастные категории, то здесь находится Макс Ааронс, а под ним еще сразу несколько молодых правых защитников. Если предположить, что крайний защитник – это самая главная позиция в современном футболе, то Англия определенно сделает революцию в этой сфере. Ааронс уже гарантировал свое продвижение в Премьер-лигу, но, возможно, это будет уже не с победителем Чемпионшипа "Норвичем". "Канарейки" заключили долгосрочный контракт с Ааронсом, но в борьбу за правого защитника усиленно врывается "Тоттенхэм", предлагая стать основным на данной позиции в следующем сезоне.

Че Адамс ("Бирмингем")

Формула очень проста: если ты молодой и демонстрируешь умение регулярно забивать голы в низшем дивизионе, тебя обязательно позовут на уровень выше. Английские источники сообщают, что "Кристал Пэлэс" подождет, пока истечет срок арендного соглашения с Миши Батшуайи, и попробуют заменить бельгийца 22-летним Адамсом, который в текущем сезоне забил 22 гола в рамках Чемпионшипа. Если какая-то команда из низшего дивизиона и может рассчитывать на внушительный денежный поток, так это "Бирмингем". Адамс уже ощутил на себе много жизненных ударов и набрался немало опыта, несмотря на свой возраст. В 14 его выгнали из "Ковентри Сити", так что пришлось идти заявлять о себе в низшие лиги. Такая возможность представилась в "Иклстоне", где сразу же заметили его талант. В ноябре 2014 года Адамс оказался в "Шеффилд Юнайтед", где провел чуть менее 2 лет и был выкуплен "Бирмингемом" за 2 млн фунтов стерлингом. Если "Кристал Пэлэс" хочет подписать этого нападающего, им придется выложить как минимум в 7 раз больше.

Саид Бенрахма ("Брентфорд")

А вот и еще один весомый плюс в кадровый отдел "Брентфорда". После того, как Саид Бенрахма не смог закрепится в "Ницце" его сразу же забрали в английский Чемпионшип. Не многие могли предположить, что футболист проявит себя столь впечатляюще уже в первом сезоне. К примеру, он стал одним из немногих игроков чемпионата, который отметились двухзначными числами в колонках "голы" и "голевые передачи" в сезоне 2018/19. Неплохие результаты сразу же породили немало слухов об интересе к юному Бенрахма со стороны "Арсенала" и "Челси" (хотя сейчас слухи кажутся во многом выдуманными, учитывая возможности клубов). Учитывая все возможные варианты, "Брентфорд" еще в марте повесил внушительный ценник на своего главного футболиста – 30 млн фунтов стерлингов.

Джаррод Боуэн ("Халл Сити")

Еще один игрок из этого списка, к которому проявлял интерес "Тоттенхэм"! Стоит признать, что болельщики "Халл Сити" весьма удивлены, но в то же время очень благодарны, что Боуэн все еще находится в составе "тигров". Без его выступлений, которые, кстати, позволили Боуэну стать обладателем награды "футболист месяца в Чемпионшипе" в декабре и январе, "Халл" и дальше бы продолжал борьбу за выживание. В конце ноября эта команда находилась на 22 месте. За 2 сезона Боуэн забил 36 голов (22 в текущем сезоне), играя на позиции правого вингера. Если ни одна команда Премьер-лиги не заинтересуется в подписании Боуэна в период летнего трансферного окна, это станет большой неожиданностью.

Джейден Боугл ("Дерби Каунти")

Это самый молодой игрок в этом списке! Боуглу всего 18, он присоединился к "Дерби" в 15 лет и наслаждался подъемом этой команды во главе с великим Френком Лэмпардом. Перед началом текущего сезона англичанин не сыграл ни одного матча за "Дерби", а также не проходил в состав молодежных сборных Англии. Теперь все изменилось: только два игрока "Дерби" сыграли больше минут в текущем сезоне, чем Боугл. Нельзя не отметить несколько трудностей. Во-первых, игрок все еще не сформировался. Во-вторых, он играет на правом фланге защиты, где у Англии просто обилие классных игроков. Несмотря на все это, Боуглом интересуются в Премьер-лиге. В январе сообщалось, что футболиста активно просматривали "Бернли" и "Борнмут".

Жоау Карвалью ("Ноттингем Форест")

Португалец является немного неожиданным членом этого списка, ведь в целом он провел далеко не впечатляющий сезон. Однако, если спросить о Карвалью у болельщиков "Ноттингема", они скажут, что португалец очень талантлив. Его многообещающий старт в Англии был омрачен усталостью в связи с непривычно большим количеством футбола и сменой тренера, который и звал Карвалью к себе. Возобновление утраченной формы началось всего несколько недель назад, когда новый тренер Мартин О’Нил стал активно использовать Карвалью после потери шансов выход в АПЛ. Сейчас игрок стоит около 15 млн фунтов и не исключено, что одна из команд Премьер-лиги увидит в португальце будущую звезду.

Джек Грилиш ("Астон Вилла")

Если говорить об этом игроке, то почти все, если не все, будет решаться на стадии плей-офф Чемпионшипа. Если "Вилла" выиграет его и прорвется в АПЛ, то шансы удержать Грилиша в составе существенно возрастут. В свои 23 года Грилиш является слишком хорошим игроком для Чемпионшипа, но при этом он не раз доставал наружу самые чистые душевные черты и оставался в "Астон Вилле". В текущем сезоне это делать слишком поздно, тем более что Грилиш на карандаше у многих команд АПЛ. К примеру, на англичанина претендует "Тоттенхэм", который готов заплатить за него 30 млн фунтов. Слишком большие деньги, чтобы команда Чемпионшипа от них отказалась. А вот если "Вилла" все же выйдет в АПЛ…

Даниэль Джеймс ("Суонси Сити")

Это маленькое чудо, что Джеймс все еще играет в "Свонси", ведь еще в январе на него охотился "Лидс", и сделка сорвалась в последние часы трансферного окна. Вполне возможно, что подопечные Бьелсы могли бы праздновать продвижение в АПЛ, если бы подписали этого молодого вингера, который считается одним из самых перспективных в Англии. И все это за смешные по нынешним меркам 10 млн фунтов. Боссы "Свонси" не стоят иллюзий и понимают, что удерживать Джеймса не удастся. Особенно, если летом найдется покупатель, который выложит кучу денег, как сделал "Лестер" прошлым летом, покупая еще одного "самого перспективного" – Джеймса Меддисона.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

Перевел, адаптировал и дополнил Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram

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