ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

Бундеслига – первый топ-чемпионат Европы, который возвращается после паузы, вызванной пандемией. Элитным немецким клубам осталось провести 8 туров без зрителей (некоторым – 9), чтобы решить немало важных задач. Одни борются за чемпионство, другие – дерутся за еврокубковые места и сохранение прописки. Каждая команда имеет собственного героя, которому будет уделено особое внимание: бомбардиры, молодые таланты или исполнители со стажем. Недавно ESPN на своем сайте выбрал девять звезд, за которыми стоит следить пристально. Мы адаптировали этот рейтинг и представляем свой список самых интересных игроков Бундеслиги!



Роберт Левандовски ("Бавария")

Самая большая звезда Бундеслиги! 31-летний поляк, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Он – главный снайпер текущего первенства с 25 мячами. В ведущих лигах Европы больше забивает только Иммобиле (27). Похоже, оба разыграют "Золотую бутсу", если награда останется в силе. Роберт ведет "Баварию" к 8-му чемпионству подряд и 30-го в истории "Ротэн".



Милот Рашица ("Вердер")

Косоварський хавбек – одна из сенсаций первенства. На его плечи ложится (не)возможная миссия – сохранение прописки для бременских "музыкантов", которые находятся на 17-й позиции (22 очка). В предыдущих 27-ми матчах Рашица забил 7 голов, выполнил 4 ассиста. Он станет героем Бремена, если команда останется среди лучших и пойдет на повышение, если команда вылетит.



Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)

Скандинавская бестия с лицом младенца стремится уничтожить всех на своем пути. После зимнего трансфера в "Боруссию" Холланд провел 10 голов в 12-ти поединках! Разве не космос, как для 19-летнего тинейджера в большой лиге? Оформив молниеносный хет-трик в премьерной игре за "шмелей", норвежец превратился в хедлайнера мировой прессы.



Зак Стеффен ("Фортуна")

Американский кипер выходил в каждом матче на старте сезона - спасал, спасал и еще раз спасал Дюссельдорф от значительно больших неприятностей. Далее - серьезная травма, которая не позволила ему сыграть ни одной минуты в 2020-м. Однако Стеффен полностью восстановился на карантине и, скорее всего, вернется в основной состав Фортуны. Он был вторым в Бундеслиге по количеству сейвов в среднем за игру - 5.



Тимо Вернер ("РБ Лейпциг")

Немецкий нападающий записал себе в актив 21 результативный выстрел, а "быки" продолжают борьбу за титул. Команда Юлиана Нагельсманна находится на третьей позиции, уступая "Баварии" и "Боруссии". Конечно, Вернер будет главным оружием "Лейпцига" на финише сезона. "Ливерпуль", "Барселона" и "Интер" ждут от него яркой игры... чтобы купить!



Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

Британская жемчужина Бундеслиги проводит, возможно, последний сезон на "Сигнал Идуна Парк". Санчо связывают с крупнейшими клубами Европы, и "шмели" вряд ли устоят перед заманчивым предложением, тем более в период, когда деньги нужны всем. Воспитанник "Манчестер Сити" подтверждает свой невероятный потенциал роскошной статистикой – 14 голов и 16 ассистов в 25-ти матчах. Привести Дортмунд к титулу и уйти – эта была бы настоящая сказка.



Кай Хаверц ("Байер")

"Футбол принадлежит таким игрокам, как Хаверц. Он – выдающийся футболист", – говорит тренер сборной Германии Йоахим Лев. 20-летний хавбек является "вожаком" Байера, который сражается с гладбахской "Боруссией" за четвертое место. "Фармацевтам" нужно отыграть два очка, чтобы пробиться в Лигу Чемпионов. Кай пока провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Прекрасный результат!



Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах)

Сын чемпиона мира-1998 в составе сборной Франции без проблем адаптировался к немецкому стилю. В отличии от своего отца, который выступал на позиции центрального защитника, Маркус хорошо проявляет себя в атаке. В первых 22-х матчах за Гладбах молодой француз отметился 6-ю голами и 8-я ассист.



Клаудио Писарро ("Вердер")

41-летний перуанец уже заявлял, что проводит последний сезон. После этих 9-ти матчей Бундеслига больше не увидит на поле своего легендарного форварда, который имеет за плечами 20(!) сезонов и 6 чемпионских титулов. К сожалению, сейчас приходится бороться за выживание, но фаны "Вердера" верят, что Писарро громко хлопнет дверью на прощание.

*Публикация сделана при помощи материалов из иностранных источников