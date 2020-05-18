ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"
Бундеслига – первый топ-чемпионат Европы, который возвращается после паузы, вызванной пандемией. Элитным немецким клубам осталось провести 8 туров без зрителей (некоторым – 9), чтобы решить немало важных задач. Одни борются за чемпионство, другие – дерутся за еврокубковые места и сохранение прописки. Каждая команда имеет собственного героя, которому будет уделено особое внимание: бомбардиры, молодые таланты или исполнители со стажем. Недавно ESPN на своем сайте выбрал девять звезд, за которыми стоит следить пристально. Мы адаптировали этот рейтинг и представляем свой список самых интересных игроков Бундеслиги!
Роберт Левандовски ("Бавария")
Самая большая звезда Бундеслиги! 31-летний поляк, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Он – главный снайпер текущего первенства с 25 мячами. В ведущих лигах Европы больше забивает только Иммобиле (27). Похоже, оба разыграют "Золотую бутсу", если награда останется в силе. Роберт ведет "Баварию" к 8-му чемпионству подряд и 30-го в истории "Ротэн".
Милот Рашица ("Вердер")
Косоварський хавбек – одна из сенсаций первенства. На его плечи ложится (не)возможная миссия – сохранение прописки для бременских "музыкантов", которые находятся на 17-й позиции (22 очка). В предыдущих 27-ми матчах Рашица забил 7 голов, выполнил 4 ассиста. Он станет героем Бремена, если команда останется среди лучших и пойдет на повышение, если команда вылетит.
Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
Скандинавская бестия с лицом младенца стремится уничтожить всех на своем пути. После зимнего трансфера в "Боруссию" Холланд провел 10 голов в 12-ти поединках! Разве не космос, как для 19-летнего тинейджера в большой лиге? Оформив молниеносный хет-трик в премьерной игре за "шмелей", норвежец превратился в хедлайнера мировой прессы.
Зак Стеффен ("Фортуна")
Американский кипер выходил в каждом матче на старте сезона - спасал, спасал и еще раз спасал Дюссельдорф от значительно больших неприятностей. Далее - серьезная травма, которая не позволила ему сыграть ни одной минуты в 2020-м. Однако Стеффен полностью восстановился на карантине и, скорее всего, вернется в основной состав Фортуны. Он был вторым в Бундеслиге по количеству сейвов в среднем за игру - 5.
Тимо Вернер ("РБ Лейпциг")
Немецкий нападающий записал себе в актив 21 результативный выстрел, а "быки" продолжают борьбу за титул. Команда Юлиана Нагельсманна находится на третьей позиции, уступая "Баварии" и "Боруссии". Конечно, Вернер будет главным оружием "Лейпцига" на финише сезона. "Ливерпуль", "Барселона" и "Интер" ждут от него яркой игры... чтобы купить!
Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)
Британская жемчужина Бундеслиги проводит, возможно, последний сезон на "Сигнал Идуна Парк". Санчо связывают с крупнейшими клубами Европы, и "шмели" вряд ли устоят перед заманчивым предложением, тем более в период, когда деньги нужны всем. Воспитанник "Манчестер Сити" подтверждает свой невероятный потенциал роскошной статистикой – 14 голов и 16 ассистов в 25-ти матчах. Привести Дортмунд к титулу и уйти – эта была бы настоящая сказка.
Кай Хаверц ("Байер")
"Футбол принадлежит таким игрокам, как Хаверц. Он – выдающийся футболист", – говорит тренер сборной Германии Йоахим Лев. 20-летний хавбек является "вожаком" Байера, который сражается с гладбахской "Боруссией" за четвертое место. "Фармацевтам" нужно отыграть два очка, чтобы пробиться в Лигу Чемпионов. Кай пока провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Прекрасный результат!
Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах)
Сын чемпиона мира-1998 в составе сборной Франции без проблем адаптировался к немецкому стилю. В отличии от своего отца, который выступал на позиции центрального защитника, Маркус хорошо проявляет себя в атаке. В первых 22-х матчах за Гладбах молодой француз отметился 6-ю голами и 8-я ассист.
Клаудио Писарро ("Вердер")
41-летний перуанец уже заявлял, что проводит последний сезон. После этих 9-ти матчей Бундеслига больше не увидит на поле своего легендарного форварда, который имеет за плечами 20(!) сезонов и 6 чемпионских титулов. К сожалению, сейчас приходится бороться за выживание, но фаны "Вердера" верят, что Писарро громко хлопнет дверью на прощание.
*Публикация сделана при помощи материалов из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"
-
Официально: "Спартак" выкупил Соболева
-
Агент Барбоза - о стоимости Миранчуков: "Минимум - 80 миллионов евро"
-
Паоло Мальдини может стать спортивным директором "Реала"
-
Гендиректор "Зенита" анонсировал продление контракта с Семаком
-
Агент Салаха опроверг слова экс-тренера сборной Египта об интересе "Реала" к игроку
-
Названа дата возобновления тренировок в "Спартаке"
-
Элбер высказался о шансах Неймара стать лучшим игроком в мире
-
"Бешикташ" определился с заменой для Кариуса
-
"Ливерпуль" готовит новый контракт для испанского полузащитника
-
"Милан" нацелился на защитника ПСВ
-
Игрока "Челси" арестовали после встречи с моделью во время карантина
-
Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ
-
ПСЖ и "Эвертон" поспорят за хавбека "Ромы"
-
Уткин высмеял возможное объединение "Тамбова" с "Нижним Новгородом"
-
Селюк жёстко раскритиковал руководство "Локомотива"
-
Главные новости дня: 17 мая
-
"Бавария" при Флике установила рекорд Бундеслиги по забитым голам
-
Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирус
-
В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17