ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

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ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

Бундеслига – первый топ-чемпионат Европы, который возвращается после паузы, вызванной пандемией. Элитным немецким клубам осталось провести 8 туров без зрителей (некоторым – 9), чтобы решить немало важных задач. Одни борются за чемпионство, другие – дерутся за еврокубковые места и сохранение прописки. Каждая команда имеет собственного героя, которому будет уделено особое внимание: бомбардиры, молодые таланты или исполнители со стажем. Недавно ESPN на своем сайте выбрал девять звезд, за которыми стоит следить пристально. Мы адаптировали этот рейтинг и представляем свой список самых интересных игроков Бундеслиги!

Роберт Левандовски ("Бавария")
Самая большая звезда Бундеслиги! 31-летний поляк, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Он – главный снайпер текущего первенства с 25 мячами. В ведущих лигах Европы больше забивает только Иммобиле (27). Похоже, оба разыграют "Золотую бутсу", если награда останется в силе. Роберт ведет "Баварию" к 8-му чемпионству подряд и 30-го в истории "Ротэн".

Милот Рашица ("Вердер")
Косоварський хавбек – одна из сенсаций первенства. На его плечи ложится (не)возможная миссия – сохранение прописки для бременских "музыкантов", которые находятся на 17-й позиции (22 очка). В предыдущих 27-ми матчах Рашица забил 7 голов, выполнил 4 ассиста. Он станет героем Бремена, если команда останется среди лучших и пойдет на повышение, если команда вылетит.

Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
Скандинавская бестия с лицом младенца стремится уничтожить всех на своем пути. После зимнего трансфера в "Боруссию" Холланд провел 10 голов в 12-ти поединках! Разве не космос, как для 19-летнего тинейджера в большой лиге? Оформив молниеносный хет-трик в премьерной игре за "шмелей", норвежец превратился в хедлайнера мировой прессы.

Зак Стеффен ("Фортуна")
Американский кипер выходил в каждом матче на старте сезона - спасал, спасал и еще раз спасал Дюссельдорф от значительно больших неприятностей. Далее - серьезная травма, которая не позволила ему сыграть ни одной минуты в 2020-м. Однако Стеффен полностью восстановился на карантине и, скорее всего, вернется в основной состав Фортуны. Он был вторым в Бундеслиге по количеству сейвов в среднем за игру - 5.

Тимо Вернер ("РБ Лейпциг")
Немецкий нападающий записал себе в актив 21 результативный выстрел, а "быки" продолжают борьбу за титул. Команда Юлиана Нагельсманна находится на третьей позиции, уступая "Баварии" и "Боруссии". Конечно, Вернер будет главным оружием "Лейпцига" на финише сезона. "Ливерпуль", "Барселона" и "Интер" ждут от него яркой игры... чтобы купить!

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)
Британская жемчужина Бундеслиги проводит, возможно, последний сезон на "Сигнал Идуна Парк". Санчо связывают с крупнейшими клубами Европы, и "шмели" вряд ли устоят перед заманчивым предложением, тем более в период, когда деньги нужны всем. Воспитанник "Манчестер Сити" подтверждает свой невероятный потенциал роскошной статистикой – 14 голов и 16 ассистов в 25-ти матчах. Привести Дортмунд к титулу и уйти – эта была бы настоящая сказка.

Кай Хаверц ("Байер")
"Футбол принадлежит таким игрокам, как Хаверц. Он – выдающийся футболист", – говорит тренер сборной Германии Йоахим Лев. 20-летний хавбек является "вожаком" Байера, который сражается с гладбахской "Боруссией" за четвертое место. "Фармацевтам" нужно отыграть два очка, чтобы пробиться в Лигу Чемпионов. Кай пока провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Прекрасный результат!

Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах)
Сын чемпиона мира-1998 в составе сборной Франции без проблем адаптировался к немецкому стилю. В отличии от своего отца, который выступал на позиции центрального защитника, Маркус хорошо проявляет себя в атаке. В первых 22-х матчах за Гладбах молодой француз отметился 6-ю голами и 8-я ассист.

Клаудио Писарро ("Вердер")
41-летний перуанец уже заявлял, что проводит последний сезон. После этих 9-ти матчей Бундеслига больше не увидит на поле своего легендарного форварда, который имеет за плечами 20(!) сезонов и 6 чемпионских титулов. К сожалению, сейчас приходится бороться за выживание, но фаны "Вердера" верят, что Писарро громко хлопнет дверью на прощание.

*Публикация сделана при помощи материалов из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 58
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 54
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 52
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Кельн Кельн 26 33
11 Герта Герта 26 31
12 Унион Берлин Унион Берлин 26 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц 05 Майнц 05 26 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 23
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
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