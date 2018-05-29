Топ-9 молодых бразильских талантов, наиболее ярко проявивших себя в сезоне 2017/2018 в Европе

Не секрет, что самой богатой страной на футбольные таланты является Бразилия. Недавнее исследование футбольной обсерватории CIES показало, что более тысячи представителей этой южноамериканской страны выступает за пределами своей родины. При этом более 65% из них играют в Европе. Здесь мы рассмотрим игроков в возрасте до 23-х лет, которые наиболее ярко проявили себя в завершившемся сезоне в ведущих чемпионатах Старого Света.

ДАНИЛО ("Брага")

Возраст: 22

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика выступлений в сезоне: 46 матчей, 4 забитых мяча, 5 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 4,5 миллиона евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 7,00

ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС ("Манчестер Сити")

Возраст: 21

Позиция на поле: форвард

Статистика выступлений в сезоне: 42 матча, 17 забитых мячей, 5 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 80 миллионов евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 6,99

ЖОРЖЕ ("Монако")

Возраст: 22

Позиция на поле: левый защитник

Статистика выступлений в сезоне: 27 матчей, 1 забитый мяч, 4 ассиста

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 15 миллионов евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 7,18

МАЛКОМ ("Бордо")

Возраст: 21

Позиция на поле: вингер

Статистика выступлений в сезоне: 38 матчей, 12 забитых мячей, 8 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 45 миллионов евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 7,46

ДАВИД НЕРЕС ("Аякс")

Возраст: 21

Позиция на поле: вингер

Статистика выступлений в сезоне: 38 матчей, 15 забитых мячей, 14 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 15 миллионов евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 7,85

АНДРЕАС ПЕРЕЙРА ("Валенсия")

Возраст: 22

Позиция на поле: вингер

Статистика выступлений в сезоне: 29 матчей, 1 забитый мяч, 5 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 7,5 миллиона евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 6,54

МАТЕУС ПЕРЕЙРА ("Дешпортиво Чавес")

Возраст: 22

Позиция на поле: вингер

Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 8 забитых мячей, 5 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 1,5 миллиона евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 7,45

РАФИНЬЯ ("Витория Гимарайнш")

Возраст: 21

Позиция на поле: вингер

Статистика выступлений в сезоне: 43 матча, 18 забитых мячей, 6 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 6 миллионов евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 7,08

РИШАРЛИСОН ("Уотфорд")

Возраст: 21

Позиция на поле: вингер

Статистика выступлений в сезоне: 41 матч, 5 забитых мячей, 5 ассистов

Трансферная стоимость (по Transfermarkt): 25 миллионов евро

Оценка выступления в сезоне (от WhoScored): 6,84

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