Топ-игрок "Барселоны" может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Топ-игрок "Барселоны" может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле, скорее всего, не будет участвовать в ближайшем матче команды.

В матче 27-го тура чемпионата Испании француз был травмирован. Позже клуб сообщил, что у Дембеле растяжение подколенного сухожилия левой ноги. 

Таким образом, 21-летний игрок может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом", который состоится 13 марта в Барселоне.

Напомним первая встреча закончилась со счетом 0:0.

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