Топ-игрок "Фиорентины" может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, в игроке заинтересован "Тоттенхэм", главный тренер которого считает, что Кьеза является приоритетной целью клуба.

Трансферная стоимость 21-летнего итальянца - 50 миллионов евро. Однако "Фиорентина" планирует отдать игрока не менее, чем за 70 миллионов евро.

Ранее футболистом интересовались "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Интер" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Кьеза участвовал в 29 матчах, отметившись 11 голами и 8 ассистами.

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