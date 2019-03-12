Топ-игрок "Ливерпуля" пропустит ответный матч с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта из-за травмы не сможет участвовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

Сегодня, 12 марта, английский клуб проводил тренировку, в которой Кейта не участвовал. На данный момент не известно насколько серьезна травма. Однако на матч в Мюнхен он не полетел.

В текущем сезоне Кейта участвовал в 27 матчах, отметившись одним ассистом.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" пройдет 13 марта. Начало - в 23:00 мск.

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