Топ-игрок ПСЖ приступил к тренировкам в общей группе
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт французской команды.
Футболист восстановился после травмы голеностопа и сможет участвовать в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", который пройдет 12 февраля.
По словам главного тренера французской команды, Верратти уже с завтра может начать играть в стартовом составе матча 24-го тура лиги 1 против "Бордо".
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 14 матчах, отметившись 1 ассистом. ПСЖ занимает лидирующую позицию турнирной таблицы, имея в активе 56 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
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|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
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|Страсбур
|22
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|7
|Марсель
|23
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|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
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|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
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|Нант
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|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
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|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
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