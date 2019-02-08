Топ-игрок ПСЖ приступил к тренировкам в общей группе

Теги марко верраттипсжманчестер юнайтед

Топ-игрок ПСЖ приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт французской команды.

Футболист восстановился после травмы голеностопа и сможет участвовать в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", который пройдет 12 февраля.

По словам главного тренера французской команды, Верратти уже с завтра может начать играть в стартовом составе матча 24-го тура лиги 1 против "Бордо".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 14 матчах, отметившись 1 ассистом. ПСЖ занимает лидирующую позицию турнирной таблицы, имея в активе 56 очков.

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