Топ-игрок "Реала" этим летом может перейти в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэмгарет бэйлзинедин зиданреал мадридтрансферы

Топ-игрок "Реала" этим летом может перейти в "Тоттенхэм"

Руководство "Тоттенхэма" прошлой весной хотело приобрести игрока "Реала" Гарета Бэйла, однако сделка так и не состоялась, утверждает Diario.

По данным источника, "Тоттенхэм" не готов был выплачивать такую же зарплату нападающему, которую он получал в мадридском клубе (12 миллионов евро в год).

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен приобрести у английского клуба Кристиана Эриксена и валлиец может быть включён в эту сделку.

Напомним, что у Бэйла и Зидана натянутые отношения и это может стать решающим фактором в решение вопроса о переходе игрока в другой клуб этим летом. 

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