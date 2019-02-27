Топ-игрок "Реала" не сыграет во втором матче полуфинала Кубка Испании
Форвард "Реала" Иско не попал в заявку на второй матч полуфинала Кубка Испании с "Барселоной", утверждает твиттер клуба.
Футболист приступил к тренировке в общей группе после того, как восстановился после травмы спины. Однако руководство клуба решило, что не стоит привлекать его к матчам.
Так выглядит заявка на матч:
¡Nuestros 20 convocados para el #RMClasico!#RMCopa | @caixabank pic.twitter.com/rBkmXFpnHd— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 27 февраля 2019 г.
Матч между "Реалом" - "Барселоной" состоится сегодня, 27 февраля. Начало - в 23:00.
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