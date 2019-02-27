Топ-игрок "Реала" не сыграет во втором матче полуфинала Кубка Испании

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Топ-игрок "Реала" не сыграет во втором матче полуфинала Кубка Испании

Форвард "Реала" Иско не попал в заявку на второй матч полуфинала Кубка Испании с "Барселоной", утверждает твиттер клуба.

Футболист приступил к тренировке в общей группе после того, как восстановился после травмы спины. Однако руководство клуба решило, что не стоит привлекать его к матчам. 

Так выглядит заявка на матч:

Матч между "Реалом" - "Барселоной" состоится сегодня, 27 февраля. Начало - в 23:00.

Не пропустите: "Реал" - "Барселона": анонс и прогноз второго полуфинального матча Кубка Короля| http://soccernews.ru

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