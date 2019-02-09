Топ-игрок "Тоттенхэма" упорно отказывает клубу в продлении контракта

У "Тоттенхэма" не получается договориться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном о продлении контракта. Об этом сообщает Football.London.

"У игрока еще 17 месяцев до истечения срока контракта, однако он трижды отклонил предложение о подписани нового соглашения осталось 17 месяцев по контракту с „Тоттенхэм Хотспур“. Он отклонил уже три предложения о продлении соглашения. В клубе он вырос в настоящую звезду", - сказал эксперт по трансферам Иэн Макгарри.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Барселоны" и "Реала", которые предложили ему выгодные условия.

Футболист перешел в "Тоттенхэм" в 2013 году из "Аякса" за 13,5 миллиона евро.

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