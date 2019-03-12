Топ-игрок "Зенита" выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку

Защитник "Зенита" Луиш Нету написал слова благодарности фанатам клуба за поддержку.

"Хочу поблагодарить всех фанатов за лояльность и поддержку на протяжении 7 лет в "Зените".

В клубе я стал настоящим мужчиной, исполнил месту по завоеванию титула чемпиона России и обладателя Кубка России. Спасибо вам за все! Надеюсь, что смогу проститься с вами, держа кубок над головой. Давай "Зенит!", - написал Нету в инстаграме.

Ранее стало известно, что игрок сине-бело-голубых летом перейдет в "Спортинг".

"Зенит" занимает лидирующую позицию в чемпионате России.

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