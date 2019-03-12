Топ-игрок "Зенита" выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку
Защитник "Зенита" Луиш Нету написал слова благодарности фанатам клуба за поддержку.
"Хочу поблагодарить всех фанатов за лояльность и поддержку на протяжении 7 лет в "Зените".
В клубе я стал настоящим мужчиной, исполнил месту по завоеванию титула чемпиона России и обладателя Кубка России. Спасибо вам за все! Надеюсь, что смогу проститься с вами, держа кубок над головой. Давай "Зенит!", - написал Нету в инстаграме.
Ранее стало известно, что игрок сине-бело-голубых летом перейдет в "Спортинг".
"Зенит" занимает лидирующую позицию в чемпионате России.
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|Команда
|М
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|25
|60
|2
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|25
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|Брага
|25
|55
|4
|Спортинг Лиссабон
|25
|52
|5
|Морейренсе ФК
|25
|42
|6
|Витория Гимарайнш
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|Белененсиш
|25
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|Портимоненсе
|25
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|Рио Аве
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|Маритиму
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|Дешпортиво Авеш
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|Боавишта
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|25
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|Витория Сетубал
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