Топ-клуб АПЛ интересуется Луисом Суаресом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к форварду "Барселоны" Луису Суаресу, сообщает испанская пресса.

"Красные дьяволы" уже контактировали с каталонским клубом относительно возможного трансфера опытного уругвайца.

Напомним, что 32-летний нападающий ранее уже выступал в АПЛ, защищая цвета "Ливерпуля".

В текущем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 33 матча, забил 16 голов и сделал 8 ассистов. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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