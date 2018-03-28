Топ-клуб АПЛ нацелился на Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает The Sport Review, мерсисайдцы хотят воспользоваться тем, что француз все еще полностью не адаптировался в каталонском клубе.

В текущем сезоне Дембеле провел 13 матчей, забил один гол и отдал 5 ассистов.

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