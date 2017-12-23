Топ-клуб АПЛ нацелился на Джастина Клюйверта

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Топ-клуб АПЛ нацелился на Джастина Клюйверта

Атакующий полузащитник "Аякса" Джастин Клюйверт попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

По сведениям издания, в 18-летнем голландце главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью видит альтернативу вингеру "Интера" Ивану Перишичу, которого клуб так и не смог подписать.

В этом сезоне Клюйверт сыграл за "Аякс" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи.

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