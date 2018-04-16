Топ-клуб АПЛ нацелился на Головина

Хавбек ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщают российские СМИ, "аристократы" подпишут 21-летнего игрока предстоящим летом, однако сразу отдадут его в аренду "Витессу", который будет возглавлять Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне Головин сыграл 38 матчей, отметился 6 голами и 5 ассистами.

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