Топ-клуб АПЛ нацелился на Пако Алькасера

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Топ-клуб АПЛ нацелился на Пако Алькасера

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По сведениям издания, предметный интерес к испанцу проявляет лондонский "Тоттенхэм".

"Шпоры" видят в бомбардире "шмелей" замену для Харри Кейна, который из-за травмы может пропустить остаток сезона.

26-летний Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 42 миллиона евро.

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