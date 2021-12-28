Топ-клуб АПЛ нацелился на защитника "Барселоны" Араухо

Фото инстаграм Рональда Араухо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "Барселоны" Рональду Араухо, сообщает El Nacional.

По информации источника, на трансфере 22-летнего футболиста настаивает главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник.

За перспективного уругвайца клуб АПЛ готов заплатить более 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Араухо сыграл за "Барсу" 19 матчей и забил 2 гола.

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