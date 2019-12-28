Топ-клуб АПЛ подготовил предложение по Варану

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, лондонский "Тоттенхэм" проявляет предметный интерес к 26-летнему центрбеку.

За звёздного игрока "шпоры" готовы заплатить внушительные 80 миллионов евро. Покупка француза - личная просьба главного тренера команды Жозе Моуринью.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 296 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Сумма отступных в его контракте - 500 миллионов евро.

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