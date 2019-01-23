Топ-клуб АПЛ пытается переманить Мончи

Лондонский "Арсенал" пытается переманить спортивного директора "Ромы" Рамона Мончи, сообщает BBC.

По сведениям издания, "канониры" считают 50-летнего испанца фаворитом на пост технического директора клуба.

Если функционер примет предложение "Арсенала", то сможет воссоединиться с Унаи Эмери, с которым он несколько лет работал вместе в "Севилье".

Напомним, что Мончи сотрудничает с "Ромой" с апреля 2017 года.

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