Топ-клуб АПЛ согласовал трансфер бразильского вингера Савио
"Манчестер Сити" достиг договорённости о покупке флангового нападающего "Атлетико Минейро" Савио Морейры.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка уже оформлена, и в скором времени о ней объявят официально.
"Горожане" заплатят за перспективного бразильского вингера 6,5 миллиона евро плюс бонусы.
17-летний Савио сыграл за главную команду "Атлетико Минейро" 23 матча.
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|27
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