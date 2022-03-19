Топ-клуб АПЛ согласовал трансфер бразильского вингера Савио

Фото инстаграм Савио Морейры

"Манчестер Сити" достиг договорённости о покупке флангового нападающего "Атлетико Минейро" Савио Морейры.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка уже оформлена, и в скором времени о ней объявят официально.

"Горожане" заплатят за перспективного бразильского вингера 6,5 миллиона евро плюс бонусы.

17-летний Савио сыграл за главную команду "Атлетико Минейро" 23 матча.

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