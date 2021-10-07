Топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Влаховича

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Топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Влаховича

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "горожане" поспорят за 21-летнего серба с "Арсеналом", "Тоттенхэмом", "Атлетико", "Интером" и "Ювентусом".

"Фиалки" хотят выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Влахович сыграл за "Фиорентину" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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