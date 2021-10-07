Топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Влаховича
Фото твиттер "Фиорентины"
Форвард "Фиорентины" Душан Влахович стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "горожане" поспорят за 21-летнего серба с "Арсеналом", "Тоттенхэмом", "Атлетико", "Интером" и "Ювентусом".
"Фиалки" хотят выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 90 миллионов евро.
В текущем сезоне Влахович сыграл за "Фиорентину" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18