Топ-клуб АПЛ заинтересован в Бэйле

Теги арсенал лондонреал мадридгарет бэйл

Топ-клуб АПЛ заинтересован в Бэйле

Форвард "Реала" Гарет Бэйл попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщают английские СМИ, лондонский клуб попытается заполучить игрока ближайшим летом. Отметим, что "канонирам" придется побороться за футболиста с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

Ранее сообщалось, что "Реал" больше не нуждается в услугах Бэйла и летом выставит его трансфер.

Читайте также: "Реал" готов обменять Бэйла на одну из трех своих трансферных целей. | http://soccernews.ru

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