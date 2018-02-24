Топ-клуб АПЛ заинтересован в Бэйле

Форвард "Реала" Гарет Бэйл попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщают английские СМИ, лондонский клуб попытается заполучить игрока ближайшим летом. Отметим, что "канонирам" придется побороться за футболиста с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

Ранее сообщалось, что "Реал" больше не нуждается в услугах Бэйла и летом выставит его трансфер.

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