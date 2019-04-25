Топ-клуб Серии А интересуется Алексисом Санчесом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Independent.

По сведениям издания, на звёздного чилийца претендует миланский "Интер".

Однако "нерадзурри" не готовы платить футболисту зарплату, сопоставимую с той, что у него сейчас в английском клубе.

Напомним, что оклад 30-летнего форварда в "МЮ", по разным данным, составляет от 24 до 30 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Санчес сыграл за "красных дьяволов" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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