Топ-клуб Серии А может пригласить Маурицио Сарри

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Топ-клуб Серии А может пригласить Маурицио Сарри

В случае увольнения с поста главного тренера "Челси" Маурицио Сарри вряд ли надолго останется без работы.

Как сообщает Coriere dello Sport, уже летом 60-летнего специалиста готова пригласить "Рома", которая вскоре наверняка расстанется с провалившимся в текущем сезоне Эусебио Ди Франческо.

Велика вероятность, что "волки" сменят наставника в ближайшие дни, если римляне проиграют "Милану" в матче 22-го тура Серии А, который состоится 3 февраля.

Однако посреди сезона Сарри не возглавит "Рому", поэтому клуб ищет временного тренера. Наиболее очевидной кандидатурой считается португалец Паулу Соуза.

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