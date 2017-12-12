Топ-клубы АПЛ интересуются хавбеком "Лорьяна"

Полузащитник "Лорьяна" Маттео Гандузи стал трансферной целью двух топ-клубов английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, за выступлениями 18-летнего француза, играющего на позиции опорного хавбека, следят "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Гандузи является воспитанником "Лорьяна", за основную команду "мерлузовых" выступает с 2016 года, сыграл 21 матч.

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