Топ-клубы АПЛ интересуются хавбеком "Ромы"

Фото: твиттер "Ромы"

Хавбек "Ромы" Эбрима Дарбо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает 90min.com, интерес к 19-летнему игроку проявляли "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и еще несколько английских клубов.

Стоит отметить, что Дарбо является беженцем из Гамбии и прибыл в Европу на нелегальной лодке в возрасте 15 лет.

В этом сезоне Дарбо принял участие в 6 играх, но результативными действиями не отличился.

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