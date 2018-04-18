Топ-клубы АПЛ поборются за хавбека "Норвича"

Теги арсенал лондонманчестер сититоттенхэмнорвич сити

Топ-клубы АПЛ поборются за хавбека "Норвича"

Молодой хавбек "Норвича" Джеймс Мэддисон привлек к себе внимание топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, на 21-летнего футболиста претендуют "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Норвич" хочет выручить с продажи игрока  не менее 35 миллионов евро.

В этом сезоне Мэддисон провел 46 матчей, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.

Читайте также: Спортивный суд вынес решение насчет запрета для "Манчестер Сити" на трансферы. | http://soccernews.ru

комментарии
Имя

Комментарий

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов