Топ-клубы АПЛ поборются за хавбека "Норвича"

Молодой хавбек "Норвича" Джеймс Мэддисон привлек к себе внимание топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, на 21-летнего футболиста претендуют "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Норвич" хочет выручить с продажи игрока не менее 35 миллионов евро.

В этом сезоне Мэддисон провел 46 матчей, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.

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