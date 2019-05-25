Топ-клубы АПЛ ведут борьбу за защитника "РБ Лейпциг"

Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате может продолжить карьеру в Англии, сообщает Teamtalk.

По информации источника, на 20-летнего француза претендуют сразу три топ-клуба АПЛ. Речь идёт о "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале".

В текущем сезоне Конате сыграл за "РБ Лейпциг" 42 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Контракт центрбека с "быками" рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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