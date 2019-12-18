Топ-клубы АПЛ заинтересованы в форварде "Лилля"

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Топ-клубы АПЛ заинтересованы в форварде "Лилля"

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси".

Отмечается, что Осимхен не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно, так как он намерен помочь клубу пробиться в Лигу Чемпионов.

Трансферная стоимость нигерийца оценивается в 13 миллионов евро. В этом сезоне он провел 23 игры, забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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