Топ-клубы Европы заинтересованы в Солере

Фото: твиттер Солера\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "Валенсии" Карлос Солер привлек интерес топ-клубов европейского футбола, сообщает издание Golsmedia.

По информации источника, в трансфере испанца заинтересованы "Ливерпуль" и туринский "Ювентус".

Отмечается, для итальянцев он является приоритетом на летнее трансферное окно, а "Ливерпуль" следит за ним уже около года.

Контракт Солера с "Валенсией" рассчитан до лета 2023 года, однако ранее сообщалось, что стороны близки к договоренности о новом соглашении.

В нынешнем сезоне Карлос сыграл в 28 матчах, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.

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