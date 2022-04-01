Топ-клубы Европы заинтересованы в Солере
Фото: твиттер Солера\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Испании и "Валенсии" Карлос Солер привлек интерес топ-клубов европейского футбола, сообщает издание Golsmedia.
По информации источника, в трансфере испанца заинтересованы "Ливерпуль" и туринский "Ювентус".
Отмечается, для итальянцев он является приоритетом на летнее трансферное окно, а "Ливерпуль" следит за ним уже около года.
Контракт Солера с "Валенсией" рассчитан до лета 2023 года, однако ранее сообщалось, что стороны близки к договоренности о новом соглашении.
В нынешнем сезоне Карлос сыграл в 28 матчах, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.
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|Команда
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18