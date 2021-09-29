Топ-клубы Ла Лиги интересуются Барриосом

Фото: инстаграм Барриоса/Автор неизвестен

Колумбийский хавбек "Зенита" Вильмар Барриос заинтересовал топ-клубы Ла Лиги.

Как сообщает издание Fichajes, за футболистом наблюдают мадридский "Атлетико", "Севилья" и "Валенсия".

По информации источника, клубы осведомлены, что с учетом всех факторов опорный полузащитник сборной Колумбии не будет стоить более 15 миллионов евро.

Напомним, что Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" зимой 2019 года за сумму равную 15 миллионам евро.

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