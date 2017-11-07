Топ-клубы РФПЛ интересуются капитаном сборной Литвы
Форвард "Ягеллонии" Фёдор Черных попал в сферу интересов российских топ-клубов.
Команды из РФПЛ, названия которых не раскрываются, рассматривают вариант с приобретением капитана сборной Литвы.
Также на 26-летнего Черных, забившего в этом сезоне 4 гола в 19 матчах, претендуют украинские гранды.
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