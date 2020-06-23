Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком "Уфы" Фоминым

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин пользуется спросом как в Европе, так и среди топ-клубов РПЛ, об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.

"Даниил - парень серьёзный. Знает, чего хочет. Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом. Также ведём переговоры с некоторыми большими клубами из России. Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный", - написал агент в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Фомин сыграл за "Уфу" 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Ранее СМИ писали об интересе к 23-летнему хавбеку со стороны "Удинезе", "Генка", ЦСКА, "Спарты" и "Славии".

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