Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком "Уфы" Фоминым
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин пользуется спросом как в Европе, так и среди топ-клубов РПЛ, об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.
"Даниил - парень серьёзный. Знает, чего хочет. Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом. Также ведём переговоры с некоторыми большими клубами из России. Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный", - написал агент в своём телеграм-канале.
В текущем сезоне Фомин сыграл за "Уфу" 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
Ранее СМИ писали об интересе к 23-летнему хавбеку со стороны "Удинезе", "Генка", ЦСКА, "Спарты" и "Славии".
Не пропустите: "Локомотив" нацелился на одного из лидеров "Уфы". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Депутат рассказал, что нужно сделать для урегулирования скандала вокруг матча "Сочи" - "Ростов"
-
Роналду - лучший бомбардир АПЛ, Примеры и Серии А среди португальцев
-
Рангник определил три трансферные цели для "Милана"
-
В Англии разразился скандал из-за баннера "Жизни белых важны" на матче АПЛ
-
В "Ювентусе" подтвердили переговоры с "Барселоной" по обмену Пьянича на Артура
-
В Испании обсуждают частичное возвращение зрителей на стадионы
-
Роналду установил рекорд Серии А
-
Давид Силва после перехода в "Манчестер Сити" совершил 148 голевых действий в АПЛ. За этот период больше только у троих игроков
-
Футболисты "Барселоны" недовольны работой клубного медштаба
-
Пиоли назвал главную цель "Милана" на остаток сезона
-
Гвардиола прокомментировал травму Агуэро
-
Роналду не забивал за "Ювентус" только в одном месяце
-
Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком "Уфы" Фоминым
-
Стало известно, сколько матчей пропустит Серхио Рамос
-
Главные новости дня: 22 июня
-
"Реал" недоволен расписанием чемпионата Испании
-
В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде
-
Девушка Роналду преподала урок танцев сыну португальца
-
"Манчестер Сити" теряет Серхио Агуэро
-
2
Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу в матче с "Болоньей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22