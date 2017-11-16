Топ-клубы желают заполучить Эриксена

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Топ-клубы желают заполучить Эриксена

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, устроивший феерию в ответном матче против Ирландии в стыках за право сыграть на Чемпионате Мира 2018, стал желанной целью для ведущих клубов Европы.

Как сообщает датская пресса, возможность приобретения 25-летнего игрока рассматривают такие клубы, как "Барселона" и мадридский "Реал", "Бавария", "Ювентус", оба клуба из Манчестера и ряд других коллективов.

Однако нынешний клуб Эриксена "Тоттенхэм" не намерен расставаться с футболистом меньше, чем за 120 миллионов евро. 

В текущем сезоне Кристиан провёл 15 матчей за "шпор", забил 4 гола и сделал 4 ассиста. За сборную в этом календарном году Эриксен провёл 9 игр и забил 9 голов. 

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3 Тоттенхэм 11 23
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5 Ливерпуль 11 19
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