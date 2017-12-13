Топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory

Известный ресурс CIES Football Observatory представил сборную лучших игроков первой половины сезона в Европе. В состав команды были включены футболисты на основе эксклюзивного статистического подхода из топ-5 чемпионатов Старого Света, сыгравшие не менее 720 минут в своих лигах.

Вратарь - ЯН ОБЛАК ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 350)

Пропущенные голы - 7

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (984)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 4

Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 331)

Забитые мячи - 4

Ассисты - 0

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (886)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 0

Левый защитник - ФАУЗИ ГУЛАМ ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 11 (987)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 3

Опорный полузащитник - ЖОРЖИНЬО ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 089)

Забитые мячи - 2

Ассисты - 2

Центральный полузащитник - МАРКО ВЕРРАТТИ (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 037)

Забитые мячи - 0

Ассисты - 1

Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 339)

Забитые мячи - 3

Ассисты - 8

Правый вингер - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 350)

Забитые мячи - 14

Ассисты - 5

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (1 077)

Забитые мячи - 9

Ассисты - 7

Форвард - СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 11 (866)

Забитые мячи - 9

Ассисты - 3

Итоговая схема:

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