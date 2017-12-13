Топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory

Теги лионель мессинеймарсерхио агуэро

Топ-сборная первой половины сезона от CIES Football ObservatoryИзвестный ресурс CIES Football Observatory представил сборную лучших игроков первой половины сезона в Европе. В состав команды были включены футболисты на основе эксклюзивного статистического подхода из топ-5 чемпионатов Старого Света, сыгравшие не менее 720 минут в своих лигах.

Вратарь - ЯН ОБЛАК ("Атлетико")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 350)

Пропущенные голы - 7

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (984)

Забитые мячи - 0

Ассисты 4

Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 331)

Забитые мячи - 4

Ассисты 0

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (886)

Забитые мячи - 0

Ассисты 0

Левый защитник - ФАУЗИ ГУЛАМ ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 11 (987)

Забитые мячи - 2

Ассисты 3

Опорный полузащитник - ЖОРЖИНЬО ("Наполи")

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 089)

Забитые мячи - 2

Ассисты 2

Центральный полузащитник - МАРКО ВЕРРАТТИ (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 037)

Забитые мячи - 0

Ассисты 1

Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 339)

Забитые мячи - 3

Ассисты 8

Правый вингер - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Сыгранные матчи (минуты) - 15 (1 350)

Забитые мячи - 14

Ассисты 5

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (1 077)

Забитые мячи - 9

Ассисты 7

Форвард - СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")

Сыгранные матчи (минуты) - 11 (866)

Забитые мячи - 9

Ассисты 3

Итоговая схема:

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Сантос", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов