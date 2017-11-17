Топрак не сыграет с "Штутгартом"

Защитник дортмундской "Боруссии" Эмер Топрак пропустит матч 12-го тура немецкой Бундеслиги против "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.

28-летний турок травмировал колено в расположении своей национальной сборной и едва успел восстановиться после повреждения. Однако тренерский штаб "шмелей" решил не рисковать его здоровьем.

Напомним, что матч "Штутгарт" – "Боруссия" состоится сегодня в 22:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru