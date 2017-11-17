Топрак не сыграет с "Штутгартом"
Защитник дортмундской "Боруссии" Эмер Топрак пропустит матч 12-го тура немецкой Бундеслиги против "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.
28-летний турок травмировал колено в расположении своей национальной сборной и едва успел восстановиться после повреждения. Однако тренерский штаб "шмелей" решил не рисковать его здоровьем.
Напомним, что матч "Штутгарт" – "Боруссия" состоится сегодня в 22:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Герта
|11
|14
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2