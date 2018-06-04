"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Теги италиянидерланды

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Италия – Нидерланды

Стадион: "Альянц Стадиум" (Турин, Италия)

Арбитр: Владислав Безбородов (Россия)

Начало матча: 21:45

После невыхода на Чемпионат Мира в Россию обе команды – как Италия, так и Нидерланды – практически синхронно поменяли наставников. У руля "оранжевых" с февраля трудится Рональд Куман, а "скуадру адзурру" принял небезызвестный в России Роберто Манчини.

Рональд Куман успел провести на своем посту 3 матча, в которых проиграл Англии (0:1), победил Португалию (3:0) и раскатал вяленькую ничейку со словаками (1:1). Во всех трех встречах Куман проводил достаточно экспериментов с составом, да и мотался от схемы 3-4-3 до расстановки 5-3-2. Ключевыми особенностями игры "оранжевых" при Кумане стали 3 центральных защитника, чего не было в отборе на Чемпионат Мира, а также минимум 2 игрока в передней линии атаки. Стоит отметить, что во всех трех матчах при Кумане Голландия проиграла сопернику в таком компоненте, как владения мячом, но при этом практически всегда наносила больше ударов по воротам (за исключением проигранного матча с Португалией), что говорит об умении "летучих голландцев" организовывать быстрые атаки.

Практически идентичные показатели наблюдаются и в игре сборной Италии. Роберто Манчини выводил команду на 2 матча: обыгрывал Саудовскую Аравию 2:1 и проигрывал французам 1:3. Что интересно, Италия не пыталась играть в катеначчо и всеми силами защищать ворота. Манчини использовал стандартные голландские 4-3-3, пропустил 4 гола в двух встречах (Франция – 3, Саудовская Аравия – 1), всем проиграл по владению, однако его команда чаще стреляла по воротам, даже по французским. Последние две характеристики очень роднят "скуадру адзурру" с "заводными апельсинами" Кумана. И следующий матч многое разъяснит в плане истинного стиля двух тренеров, или хотя бы покажет, что именно они хотят построить.

История противостояний этих двух сборных начинается еще в далеком 1920 году. Тогда в Генуе команды разошлись миром 1:1. С тех пор Италия и Нидерланды провели еще 23 матча, в которых было 9 ничьих, 11 побед Италии и 3 триумфа Голландии. Не лучшая статистика для "заводного апельсина"! В последний раз Нидерланды обыгрывали Италию на Чемпионате Европы 2008 года (3:0). В течении следующих 10 лет сборные встречались 4 раза (все матчи были товарищескими): 2 победы Италии  и 2 ничьи. До 2008 года Нидерланды обыгрывали Италию аж в 70-ых.

Сегодняшняя реальность такова, что Италия и Нидерланды все еще являются крепкими коллективами с приставкой "топ", однако в 2018 году на Чемпионат Мира они не поедут. Так что товарищеский матч полностью ориентирован на предстоящую Лигу Наций. Стоит напомнить, что Нидерландам предстоит тягаться с такими европейскими "машинами", как Франция и Германия, а Италия в гораздо более скромной группе поборется с Португалией и Польшей. Так что предстоящий матч невероятно важен с точки зрения определения состава, ведь уже в сентябре придется вступить в нешуточную борьбу.

Интересные факты перед противостоянием Италии и Нидерландов:

В последних 30 матчах Нидерланды только 4 раза ушли с поля без забитого гола.

В последних 10 матчах Италия одержала лишь 3 победы

Последний раз Нидерланды обыгрывали Испанию в 2018 году на Чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. Тогда "оранжевые" не оставили шансов "скуадре адзурре" – 3:0.

Италия выиграла у Нидерландов два предыдущих матча с общим счетом 4:1

Ориентировочные составы на игру:

Италия: Перин – Д’Амброзио, Бонуччи, Романьоли, Кришито – Пеллегрини, Жоржиньо, Кристанте – Берарди, Инсинье, Балотелли.

Нидерланды: Силлесен – Тете, Ван Дейк, де Врей, Аке, Вильена – Вейналдум, Проппер, Стротман – Промес, Депай.

Прогноз на матч

Контрольные матчи на то и контрольные, что результат уходит на второй план. Потому точно определить исход встречи невероятно трудно. Поскольку Италии играть дома, родные трибуны, скорее всего, погонят "голубых" вперед. Но голландцы очень сильны на контратаках и без забитого гола с поля уйти не должны. Так что закономерным результатом этого поединка, несмотря на историю противостояний, должна стать ничья.

По мнению букмекеров, победу в матче одержит Италия. Коэффициент на победу "скуадры адзурры" составляет 2,0. Менее вероятный исход – ничья (3,30). Коэффициент на победу Нидерландов колеблется в районе 3,75.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Также не пропустите! Великолепное поколение "белых орлов": Польша штурмует мундиаль

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира

Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов