"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Италия – Нидерланды

Стадион: "Альянц Стадиум" (Турин, Италия)

Арбитр: Владислав Безбородов (Россия)

Начало матча: 21:45

После невыхода на Чемпионат Мира в Россию обе команды – как Италия, так и Нидерланды – практически синхронно поменяли наставников. У руля "оранжевых" с февраля трудится Рональд Куман, а "скуадру адзурру" принял небезызвестный в России Роберто Манчини.

Рональд Куман успел провести на своем посту 3 матча, в которых проиграл Англии (0:1), победил Португалию (3:0) и раскатал вяленькую ничейку со словаками (1:1). Во всех трех встречах Куман проводил достаточно экспериментов с составом, да и мотался от схемы 3-4-3 до расстановки 5-3-2. Ключевыми особенностями игры "оранжевых" при Кумане стали 3 центральных защитника, чего не было в отборе на Чемпионат Мира, а также минимум 2 игрока в передней линии атаки. Стоит отметить, что во всех трех матчах при Кумане Голландия проиграла сопернику в таком компоненте, как владения мячом, но при этом практически всегда наносила больше ударов по воротам (за исключением проигранного матча с Португалией), что говорит об умении "летучих голландцев" организовывать быстрые атаки.

Практически идентичные показатели наблюдаются и в игре сборной Италии. Роберто Манчини выводил команду на 2 матча: обыгрывал Саудовскую Аравию 2:1 и проигрывал французам 1:3. Что интересно, Италия не пыталась играть в катеначчо и всеми силами защищать ворота. Манчини использовал стандартные голландские 4-3-3, пропустил 4 гола в двух встречах (Франция – 3, Саудовская Аравия – 1), всем проиграл по владению, однако его команда чаще стреляла по воротам, даже по французским. Последние две характеристики очень роднят "скуадру адзурру" с "заводными апельсинами" Кумана. И следующий матч многое разъяснит в плане истинного стиля двух тренеров, или хотя бы покажет, что именно они хотят построить.

История противостояний этих двух сборных начинается еще в далеком 1920 году. Тогда в Генуе команды разошлись миром 1:1. С тех пор Италия и Нидерланды провели еще 23 матча, в которых было 9 ничьих, 11 побед Италии и 3 триумфа Голландии. Не лучшая статистика для "заводного апельсина"! В последний раз Нидерланды обыгрывали Италию на Чемпионате Европы 2008 года (3:0). В течении следующих 10 лет сборные встречались 4 раза (все матчи были товарищескими): 2 победы Италии и 2 ничьи. До 2008 года Нидерланды обыгрывали Италию аж в 70-ых.

Сегодняшняя реальность такова, что Италия и Нидерланды все еще являются крепкими коллективами с приставкой "топ", однако в 2018 году на Чемпионат Мира они не поедут. Так что товарищеский матч полностью ориентирован на предстоящую Лигу Наций. Стоит напомнить, что Нидерландам предстоит тягаться с такими европейскими "машинами", как Франция и Германия, а Италия в гораздо более скромной группе поборется с Португалией и Польшей. Так что предстоящий матч невероятно важен с точки зрения определения состава, ведь уже в сентябре придется вступить в нешуточную борьбу.

Интересные факты перед противостоянием Италии и Нидерландов:

В последних 30 матчах Нидерланды только 4 раза ушли с поля без забитого гола.

В последних 10 матчах Италия одержала лишь 3 победы

Последний раз Нидерланды обыгрывали Испанию в 2018 году на Чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. Тогда "оранжевые" не оставили шансов "скуадре адзурре" – 3:0.

Италия выиграла у Нидерландов два предыдущих матча с общим счетом 4:1

Ориентировочные составы на игру:

Италия: Перин – Д’Амброзио, Бонуччи, Романьоли, Кришито – Пеллегрини, Жоржиньо, Кристанте – Берарди, Инсинье, Балотелли.

Нидерланды: Силлесен – Тете, Ван Дейк, де Врей, Аке, Вильена – Вейналдум, Проппер, Стротман – Промес, Депай.

Прогноз на матч

Контрольные матчи на то и контрольные, что результат уходит на второй план. Потому точно определить исход встречи невероятно трудно. Поскольку Италии играть дома, родные трибуны, скорее всего, погонят "голубых" вперед. Но голландцы очень сильны на контратаках и без забитого гола с поля уйти не должны. Так что закономерным результатом этого поединка, несмотря на историю противостояний, должна стать ничья.

По мнению букмекеров, победу в матче одержит Италия. Коэффициент на победу "скуадры адзурры" составляет 2,0. Менее вероятный исход – ничья (3,30). Коэффициент на победу Нидерландов колеблется в районе 3,75.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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