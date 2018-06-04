"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами
Италия – Нидерланды
Стадион: "Альянц Стадиум" (Турин, Италия)
Арбитр: Владислав Безбородов (Россия)
Начало матча: 21:45
После невыхода на Чемпионат Мира в Россию обе команды – как Италия, так и Нидерланды – практически синхронно поменяли наставников. У руля "оранжевых" с февраля трудится Рональд Куман, а "скуадру адзурру" принял небезызвестный в России Роберто Манчини.
Рональд Куман успел провести на своем посту 3 матча, в которых проиграл Англии (0:1), победил Португалию (3:0) и раскатал вяленькую ничейку со словаками (1:1). Во всех трех встречах Куман проводил достаточно экспериментов с составом, да и мотался от схемы 3-4-3 до расстановки 5-3-2. Ключевыми особенностями игры "оранжевых" при Кумане стали 3 центральных защитника, чего не было в отборе на Чемпионат Мира, а также минимум 2 игрока в передней линии атаки. Стоит отметить, что во всех трех матчах при Кумане Голландия проиграла сопернику в таком компоненте, как владения мячом, но при этом практически всегда наносила больше ударов по воротам (за исключением проигранного матча с Португалией), что говорит об умении "летучих голландцев" организовывать быстрые атаки.
Практически идентичные показатели наблюдаются и в игре сборной Италии. Роберто Манчини выводил команду на 2 матча: обыгрывал Саудовскую Аравию 2:1 и проигрывал французам 1:3. Что интересно, Италия не пыталась играть в катеначчо и всеми силами защищать ворота. Манчини использовал стандартные голландские 4-3-3, пропустил 4 гола в двух встречах (Франция – 3, Саудовская Аравия – 1), всем проиграл по владению, однако его команда чаще стреляла по воротам, даже по французским. Последние две характеристики очень роднят "скуадру адзурру" с "заводными апельсинами" Кумана. И следующий матч многое разъяснит в плане истинного стиля двух тренеров, или хотя бы покажет, что именно они хотят построить.
История противостояний этих двух сборных начинается еще в далеком 1920 году. Тогда в Генуе команды разошлись миром 1:1. С тех пор Италия и Нидерланды провели еще 23 матча, в которых было 9 ничьих, 11 побед Италии и 3 триумфа Голландии. Не лучшая статистика для "заводного апельсина"! В последний раз Нидерланды обыгрывали Италию на Чемпионате Европы 2008 года (3:0). В течении следующих 10 лет сборные встречались 4 раза (все матчи были товарищескими): 2 победы Италии и 2 ничьи. До 2008 года Нидерланды обыгрывали Италию аж в 70-ых.
Сегодняшняя реальность такова, что Италия и Нидерланды все еще являются крепкими коллективами с приставкой "топ", однако в 2018 году на Чемпионат Мира они не поедут. Так что товарищеский матч полностью ориентирован на предстоящую Лигу Наций. Стоит напомнить, что Нидерландам предстоит тягаться с такими европейскими "машинами", как Франция и Германия, а Италия в гораздо более скромной группе поборется с Португалией и Польшей. Так что предстоящий матч невероятно важен с точки зрения определения состава, ведь уже в сентябре придется вступить в нешуточную борьбу.
Интересные факты перед противостоянием Италии и Нидерландов:
В последних 30 матчах Нидерланды только 4 раза ушли с поля без забитого гола.
В последних 10 матчах Италия одержала лишь 3 победы
Последний раз Нидерланды обыгрывали Испанию в 2018 году на Чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. Тогда "оранжевые" не оставили шансов "скуадре адзурре" – 3:0.
Италия выиграла у Нидерландов два предыдущих матча с общим счетом 4:1
Ориентировочные составы на игру:
Италия: Перин – Д’Амброзио, Бонуччи, Романьоли, Кришито – Пеллегрини, Жоржиньо, Кристанте – Берарди, Инсинье, Балотелли.
Нидерланды: Силлесен – Тете, Ван Дейк, де Врей, Аке, Вильена – Вейналдум, Проппер, Стротман – Промес, Депай.
Прогноз на матч
Контрольные матчи на то и контрольные, что результат уходит на второй план. Потому точно определить исход встречи невероятно трудно. Поскольку Италии играть дома, родные трибуны, скорее всего, погонят "голубых" вперед. Но голландцы очень сильны на контратаках и без забитого гола с поля уйти не должны. Так что закономерным результатом этого поединка, несмотря на историю противостояний, должна стать ничья.
По мнению букмекеров, победу в матче одержит Италия. Коэффициент на победу "скуадры адзурры" составляет 2,0. Менее вероятный исход – ничья (3,30). Коэффициент на победу Нидерландов колеблется в районе 3,75.
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
Также не пропустите! Великолепное поколение "белых орлов": Польша штурмует мундиаль
опрос
главное
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
-
Человек, который изменил все, или как Зинедин Зидан сделал из "Реала" настоящую "машину"
-
Ловкость вингеров и никакого мошенничества: сборная Украины разгромила Албанию
-
Неймар снова в деле! Бразилия одолевает Хорватию на "Энфилде"
-
Черчесов назвал итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира
Лента новостей
-
Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции
-
Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото
-
Представитель "Зенита" оценил вызов в сборную России группу игроков своего клуба
-
Стала известна причина пропуска Бускетсом матча против Швейцарии
-
Немецкий тренер отказался возглавить "Реал"
-
Игрок "Локомотива" рассказал о расизме в России
-
Модрич поговорил с Неймаром насчет перехода форварда в "Реал"
-
Неймар оценил свою нынешнюю форму
-
Испанский игрок сделал заявление перед ЧМ-2018
-
"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами
-
Легенды "Реала" победили легенд "Арсенала"
-
Аргентинский хавбек "Зенита" оценил уровень чемпионата России
-
Египетский хавбек перейдет в клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу
-
Испания - Швейцария - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" близок к подписанию сильного игрока
-
Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
-
"Барселоне" грозит серьезное наказание из-за Гризманна
-
"Наполи" назвал "Манчестер Сити" новую цену на своего игрока
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31