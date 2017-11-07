Тораль: "Выиграть чемпионат Испании для "Валенсии" практически невозможно"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль не верит в то, что его команда сможет взять чемпионство в Примере.

Напомним, что в данный момент команда идет на втором месте, уступая лишь "Барселоне".

"Выиграть чемпионат Испании для "Валенсии" практически невозможно. Это значило бы заработать 90 очков, а «Валенсии» это не по силам. В данный момент я бы подписался под четвёртым местом нашей команды в Примере", - сказал он.

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