Тораль: "Выиграть чемпионат Испании для "Валенсии" практически невозможно"

Теги валенсия

Тораль: "Выиграть чемпионат Испании для "Валенсии" практически невозможно"Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль не верит в то, что его команда сможет взять чемпионство в Примере.

Напомним, что в данный момент команда идет на втором месте, уступая лишь "Барселоне".

"Выиграть чемпионат Испании для "Валенсии" практически невозможно. Это значило бы заработать 90 очков, а «Валенсии» это не по силам. В данный момент я бы подписался под четвёртым местом нашей команды в Примере", - сказал он.

Читайте: Пике и Умтити рискуют пропустить матч против "Валенсии"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов