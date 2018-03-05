Тораль: "Я рад, что Родриго и Дзадза забили по мячу"

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Тораль: "Я рад, что Родриго и Дзадза забили по мячу"Главный тренер "Валенсии" Марселино Тораль пообщался с журналистами после матча с "Бетисом" (2:0), который прошел в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

"Сегодня мы заслужили закончить матч без пропущенных голов. Мы очень довольны игрой, но прежде всего победой, которая позволяет нам продолжить идти в лидерах чемпионата Испании.

Очень важно, чтобы команда не пропускала. Это отличная компенсация за прекрасную оборонительную работу всей команды. В первой половине чемпионата мы не давали соперникам создать много моментов, но тогда на нас не было такого давления.

Я рад, что Родриго и Дзадза забили по мячу. Сейчас у нас сразу трое игроков отметились более 10 мячами в Ла Лиге. Но мы не должны принижать другие действия команды, как наступательные, так и оборонительные", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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