Торбинский близок к переезду за границу

Теги дмитрий торбинскийпафос

Торбинский близок к переезду за границуБывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский может продолжить свою карьеру в кипрском "Пафосе".

Об этом, как информирует goal.philenews.com, сообщил президент его потенциально нового клуба Христос Гликес. В частности, он рассказал: "Торбинский тренируется с нами. Он пройдет медобследование, а затем тренер решит, останется ли он с нами. Все идет к этому".

Последним клубом Торбинского был "Краснодар".

Напомним, Прядкин не исключил возможность исключения числа клубов в РФПЛ. | soccernews.ru

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