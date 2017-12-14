Торбинский: "Хочу сыграть на Чемпионате Мира-2018"



Российский полузащитник Дмитрий Торбинский прокомментировал свой переход в кипрский "Пафос".

"У меня не было вариантов в России, поэтому я позвонил своему товарищу Алексею Зинину. Позже он перезвонил, сказал, что есть вариант. Я приехал, потренировался пару недель и сегодня подписал контракт. Сейчас усердно тренируюсь. Далеко не заглядываю, потому что был пять месяцев без клуба. Хочу вернуться, набрать форму и быть в футболе.

Сыграть на ЧМ-2018? Ну конечно есть такая цель, но с тренером не общался. Конечно, понимаю, что вернуться так быстро будет трудно, но приложу для этого все усилия", - приводят слова Торбинского российские СМИ.

Стоит отметить, что 33-летний Торбинский в последний матч играл за сборную России против Сербии 5 июня 2016 года.

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