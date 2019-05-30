Торбинский может завершить карьеру

Теги енисей красноярскдмитрий торбинский

Торбинский может завершить карьеру
Полузащитник "Енисея" Дмитрий Торбинский не исключил вероятности завершения карьеры.

"Продлевать контракт с "Енисеем" не планирую. По поводу завершения карьеры еще не решил, определюсь во время отпуска", - приводят слова Торбинского российские СМИ.

В завершившемся сезоне 35-летний Торбинский провел за "Енисей" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее хавбек выступал за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Пафос" и "Балтику".

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