Торбинский объяснил, почему не уехал играть в Европу

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Торбинский объяснил, почему не уехал играть в Европу

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Торбинский признался, что в своё время отказался от продолжения карьеры в Европе из-за денег.

"Пока играл, мог отправиться за границу. Из "Спартака" звали в Германию, в "Валенсию". После Евро-2008 обращались из "Лиона", вроде из "Сарагосы" тоже. Но это ближе уже к 2010 году, когда я был в "Локомотиве". Почему не уехал? Клуб поднял мне зарплату в два раза", - сказал 36-летний хавбек.

Напомним, что Торбинский почти всю карьеру провёл в России. Исключением стал непродолжительный период в кипрском "Пафосе". 

Полузащитник уже год не играет на профессиональном уровне - после ухода из "Енисея" он не нашёл новый клуб и впоследствии уехал жить в США.

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