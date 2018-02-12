Известный российский полузащитник Дмитрий Торбинский определился с новым клубом. 33-летний футболист продолжит карьеру в калининградской "Балтике".

"Мы обо всём договорились, он вылетает в Турцию. Завтра он подпишет с нашим клубом контракт. Срок контракта до конца сезона. Скоро мы официально объявим о его переходе" - сказал генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая.

Напомним, что последним клубом Торбинского был кипрский "Пафос", за который он выступал с декабря прошлого года и сыграл всего 3 матча.

Не пропустите: Ари назвал самого жёсткого игрока РФПЛ. | http://soccernews.ru