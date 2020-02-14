Торбинский перебрался в США
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Торбинский переехал в США.
"Не планирую завершать футбольную карьеру. Сейчас я живу в США. Хочу попробовать себя в роли тренера", - заявил Торбинский.
35-летний Торбинский известен по своим выступлениям за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар" и кипрский "Пафос".
Последним клубом игрока был "Енисей", который он покинул в 2019 году.
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|Тамбов
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