Торбинский перебрался в США

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Торбинский переехал в США.

"Не планирую завершать футбольную карьеру. Сейчас я живу в США. Хочу попробовать себя в роли тренера", - заявил Торбинский.

35-летний Торбинский известен по своим выступлениям за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар" и кипрский "Пафос".

Последним клубом игрока был "Енисей", который он покинул в 2019 году.

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