Торбинский перешел в кипрский клуб "Пафос"

Российский полузащитник Дмитрий Торбинский стал игроком "Пафоса", сообщает официальный сайт клуба.

Детали личного контракта футболиста не разглашаются. Он стал игроком киприотом с 1 января 2018 года.

33-летний Торбинский ранее играл за "Спартак" (Москва), "Спартак" (Челябинск), "Локомотив", "Рубин", "Ростов" и "Краснодар". За сборную России провел 30 матчей и забил 2 гола. Обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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