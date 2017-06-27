Торбинский перейдет в тульский "Арсенал"

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Торбинский перейдет в тульский "Арсенал"

Известный российский полузащитник Дмитрий Торбинский станет игроком тульского "Арсенала", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист согласовал с туляками контракт до лета 2018 года. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется "канонирам" бесплатно.

В минувшем сезоне 33-летний Торбинский выступал за "Краснодар" и провел за клуб 21 матч.

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