Торбинский: "Я не завершал карьеру"

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Торбинский: "Я не завершал карьеру"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский опроверг слухи о том, что он завершил карьеру игрока.

"Я не завершал карьеру", - приводят слова полузащитника российские СМИ. Последним клубом 33-летнего футболиста был "Краснодар".

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