Торбинский: "Я не завершал карьеру"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский опроверг слухи о том, что он завершил карьеру игрока.

"Я не завершал карьеру", - приводят слова полузащитника российские СМИ. Последним клубом 33-летнего футболиста был "Краснодар".

Читайте также: Алекс Мескини завершил карьеру. | http://soccernews.ru