Торбинский завершил карьеру

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Торбинский завершил карьеру

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский "повесил бутсы на гвоздь", сообщают российские СМИ. Теперь 33-летний россиянин будет обучаться спортивному менеджменту ФИФА.

За свою карьеру хавбек поиграл за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за "Ростов" и "Краснодар". Напомним самый зрелищный момент его карьеры:

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