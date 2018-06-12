Торган Азар: "Эден стал сильнее за время товарищеских игр"

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар отметил, что его брат Эден заметно прибавил в игре во время подготовки к ЧМ-2018.

В товарищеском матче бельгийцы обыграли Коста-Рику со счетом 4:1.

"Эден стал сильнее за время товарищеских игр. Он показал, что может тащить команду. Нам нужен такой Эден. Надеюсь, что он сделает что-то значимое на этом чемпионате мира. Команде это нужно. Стране это нужно", - отметил он.

Читайте: Де Брюйне: "Попытаемся в России сделать результат" | soccernews.ru